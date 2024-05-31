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На время курортного сезона в Ялте приостанавливают стройки

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости Крым. Строительные работы в Ялте приостановят на время курортного сезона. Соответствующее постановление, подписанное главой администрации города Яниной Павленко, размещено на официальном сайте.

«Приостановить все виды строительный работ на период с 1 июня по 30 сентября 2024 года на всей территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на всех объектах строительства», — говорится в сообщении.

Однако в постановлении указаны исключения. Строительство продолжится на объектах, которые реализуются за счет федерального бюджета, бюджета Республики Крым или местного бюджета. Также не распространяется запрет на аварийно-восстановительные работы, работы по отделке помещений, объекты индивидуального жилого строительства, которые расположены выше автомобильной дороги «Симферополь — Ялта — Севастополь».

В списке исключений в том числе участники свободной экономической зоны, инвестиционных соглашений, застройщики, участвующие в долевом строительстве. Продолжатся строительство детских оздоровительных комплексов, проведение земляных работ для прокладки инженерных коммуникаций, аварийно-восстановительные работы.

Будет осуществляться контроль за исполнением постановления.

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