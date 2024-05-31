На время курортного сезона в Ялте приостанавливают стройки

Однако в постановлении указаны исключения. Строительство продолжится на объектах, которые реализуются за счет федерального бюджета, бюджета Республики Крым или местного бюджета. Также не распространяется запрет на аварийно-восстановительные работы, работы по отделке помещений, объекты индивидуального жилого строительства, которые расположены выше автомобильной дороги «Симферополь — Ялта — Севастополь».