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Главные новости 31 мая

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Китай отказался от визита на «саммит мира» по Украине
Пекин ранее предупреждал, что поддержит только встречу, где будет представлена позиция Москвы.

Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Новые правила расчета единого пособия, индексация страховых пенсий и алкоголь на летних верандах.

Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов
Трампу грозит до четырех лет тюрьмы, он вину не признает.

Над Татарстаном уничтожили украинский беспилотник
БПЛА был самолетного типа.

Россиян в июне ждет короткая рабочая неделя
Короткая рабочая неделя ждет россиян в следующем месяце — по два рабочих дня до и после выходного 12 июня.