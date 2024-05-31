Китай отказался от визита на «саммит мира» по Украине
Пекин ранее предупреждал, что поддержит только встречу, где будет представлена позиция Москвы.
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Новые правила расчета единого пособия, индексация страховых пенсий и алкоголь на летних верандах.
Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов
Трампу грозит до четырех лет тюрьмы, он вину не признает.
Над Татарстаном уничтожили украинский беспилотник
БПЛА был самолетного типа.
Россиян в июне ждет короткая рабочая неделя
Короткая рабочая неделя ждет россиян в следующем месяце — по два рабочих дня до и после выходного 12 июня.
Главные новости 31 мая
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Китай отказался от визита на «саммит мира» по Украине