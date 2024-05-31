Главные новости 31 мая

Китай отказался от визита на «саммит мира» по Украине

Пекин ранее предупреждал, что поддержит только встречу, где будет представлена позиция Москвы.



Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Новые правила расчета единого пособия, индексация страховых пенсий и алкоголь на летних верандах.



Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов

Трампу грозит до четырех лет тюрьмы, он вину не признает.



Над Татарстаном уничтожили украинский беспилотник

БПЛА был самолетного типа.



Россиян в июне ждет короткая рабочая неделя

Короткая рабочая неделя ждет россиян в следующем месяце — по два рабочих дня до и после выходного 12 июня.