Запрет на продажу алкоголя 1 июня 2024 года
Запрет на продажу алкогольной продукции 1 июня 2024 года будет действовать в различных регионах России. Важно отметить, что существует гибкость в решениях об ограничениях по продаже алкоголя в праздничные дни. Решения о «сухом законе» в определенные дни принимаются региональными властями, которые имеют полномочия устанавливать правила продажи алкоголя на своей территории.
В каких регионах будет запрещена продажа алкоголя
Весь день и ночь в субботу, 1 июня 2024 года, в связи с Днем защиты детей в следующих регионах будет запрещена продажа алкоголя:
- Адыгея
- Республика Алтай
- Астраханская область
- Белгородская область
- Бурятия
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Дагестан
- Забайкальский край
- Ингушетия
- Иркутская область
- Калининградская область
- Калмыкия
- Камчатский край
- Карачаево-Черкессия
- Карелия
- Кемеровская область
- Кировская область
- Коми
- Курская область
- Ленинградская область
- Липецкая область
- Луганская Народная Республика
- Магаданская область
- Марий Эл
- Мурманская область
- Ненецкий АО
- Оренбургская область
- Пермский край
- Приморский край
- Псковская область
- Ростовская область
- Рязанская область
- Саратовская область
- Сахалинская область
- Севастополь
- Тюменская область
- Удмуртия
- Ульяновская область
- Хабаровский край
- Чувашия
- Чукотский АО
Стоит подчеркнуть, что в большинстве упомянутых городов и регионов не существует запрета на продажу алкоголя в ресторанах, кафе и других заведениях общепита.
Время действия запрета на продажу алкоголя в День защиты детей
В вышеперечисленных регионах продажа алкоголя 1 июня 2024 года в День защиты детей будет ограничена на 24 часа. Некоторые регионы устанавливают ограничения на продажу алкоголем 1 июня 2024 года в определенные часы. Например, Архангельская область ограничивает продажу алкоголя с 8 до 10 часов и с 13 до 23 часов.
Исключения из запрета: места, где будет разрешена продажа алкоголя 1 июня
Большинство регионов сохраняют привычные правила продажи алкоголя 1 июня, соблюдая ограничения по времени и местам продажи, данные правила не касаются заведений общественного питания.
В частности, в Санкт-Петербурге и Москве законодательством не предусмотрен запрет на продажу алкоголя в День защиты детей — 1 июня. Таким образом, жители этих городов могут свободно приобретать алкогольные напитки в этот праздник, не сталкиваясь с ограничениями, которые могут быть установлены в других регионах.
Штрафы за продажу алкоголя 1 июня в День защиты детей
В связи с наступлением дня защиты детей 1 июня в ряде регионов Российской Федерации будет ограничена продажа алкогольной продукции. Нарушители порядка подвергнутся штрафу: для индивидуальных предпринимателей — от 20 000 до 40 000 ₽, для организаций — от 100 000 до 300 000 ₽ В случае нарушения, помимо штрафа может быть конфискована вся алкогольная продукция.
Напомним, что с 1950 года 1 июня стал ежегодным Международным днем защиты детей.
Диана Тачаева