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Запрет на продажу алкоголя 1 июня 2024 года

Список регионов в России, в которых будет запрещена продажа алкоголя 1 июня. Рассказываем, в какое время будет запрещена продажа алкоголя в честь Дня защиты детей и какие исключения предусмотрены законодательством.

Продажа алкоголя 1 июня ряде регионов будет запрещена круглосуточно
Продажа алкоголя 1 июня ряде регионов будет запрещена круглосуточноИсточник: РИА "Новости"

Запрет на продажу алкоголя 1 июня 2024 года

Запрет на продажу алкогольной продукции 1 июня 2024 года будет действовать в различных регионах России. Важно отметить, что существует гибкость в решениях об ограничениях по продаже алкоголя в праздничные дни. Решения о «сухом законе» в определенные дни принимаются региональными властями, которые имеют полномочия устанавливать правила продажи алкоголя на своей территории.

Более сорока российских регионов установили запрет на продажу алкоголя в День защиты детей
Более сорока российских регионов установили запрет на продажу алкоголя в День защиты детейИсточник: РИА "Новости"

В каких регионах будет запрещена продажа алкоголя

Весь день и ночь в субботу, 1 июня 2024 года, в связи с Днем защиты детей в следующих регионах будет запрещена продажа алкоголя:

  • Адыгея
  • Республика Алтай
  • Астраханская область
  • Белгородская область
  • Бурятия
  • Волгоградская область
  • Вологодская область
  • Дагестан
  • Забайкальский край
  • Ингушетия
  • Иркутская область
  • Калининградская область
  • Калмыкия
  • Камчатский край
  • Карачаево-Черкессия
  • Карелия
  • Кемеровская область
  • Кировская область
  • Коми
  • Курская область
  • Ленинградская область
  • Липецкая область
  • Луганская Народная Республика
  • Магаданская область
  • Марий Эл
  • Мурманская область
  • Ненецкий АО
  • Оренбургская область
  • Пермский край
  • Приморский край
  • Псковская область
  • Ростовская область
  • Рязанская область
  • Саратовская область
  • Сахалинская область
  • Севастополь
  • Тюменская область
  • Удмуртия
  • Ульяновская область
  • Хабаровский край
  • Чувашия
  • Чукотский АО

Стоит подчеркнуть, что в большинстве упомянутых городов и регионов не существует запрета на продажу алкоголя в ресторанах, кафе и других заведениях общепита.

Время действия запрета на продажу алкоголя в День защиты детей

В вышеперечисленных регионах продажа алкоголя 1 июня 2024 года в День защиты детей будет ограничена на 24 часа. Некоторые регионы устанавливают ограничения на продажу алкоголем 1 июня 2024 года в определенные часы. Например, Архангельская область ограничивает продажу алкоголя с 8 до 10 часов и с 13 до 23 часов.

В Санкт-Петербурге и Москве нет дополнительных ограничительных мер по продаже алкоголя 1 июня
В Санкт-Петербурге и Москве нет дополнительных ограничительных мер по продаже алкоголя 1 июняИсточник: РИА "Новости"

Исключения из запрета: места, где будет разрешена продажа алкоголя 1 июня

Большинство регионов сохраняют привычные правила продажи алкоголя 1 июня, соблюдая ограничения по времени и местам продажи, данные правила не касаются заведений общественного питания.

В частности, в Санкт-Петербурге и Москве законодательством не предусмотрен запрет на продажу алкоголя в День защиты детей — 1 июня. Таким образом, жители этих городов могут свободно приобретать алкогольные напитки в этот праздник, не сталкиваясь с ограничениями, которые могут быть установлены в других регионах.

Штрафы за продажу алкоголя 1 июня в День защиты детей

В связи с наступлением дня защиты детей 1 июня в ряде регионов Российской Федерации будет ограничена продажа алкогольной продукции. Нарушители порядка подвергнутся штрафу: для индивидуальных предпринимателей — от 20 000 до 40 000 ₽, для организаций — от 100 000 до 300 000 ₽ В случае нарушения, помимо штрафа может быть конфискована вся алкогольная продукция.

Напомним, что с 1950 года 1 июня стал ежегодным Международным днем защиты детей.

Диана Тачаева

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