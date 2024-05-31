Запрет на продажу алкоголя 1 июня 2024 года

В частности, в Санкт-Петербурге и Москве законодательством не предусмотрен запрет на продажу алкоголя в День защиты детей — 1 июня. Таким образом, жители этих городов могут свободно приобретать алкогольные напитки в этот праздник, не сталкиваясь с ограничениями, которые могут быть установлены в других регионах.