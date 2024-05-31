ГПК: въезда в ЕС ожидают около 3 тыс. транспортных средств

Перед литовскими пунктами пропуска «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог») ожидают въезда 760 и 770 грузовиков соответственно.



Контрольные службы пограничного перехода «Мядининкай» («Каменный Лог») с понедельника в среднем оформляли всего 73 фуры из 500 возможных, что составило 14% от нормы. Это наименьший показатель выполнения нормы среди всех европейских пунктов пропуска на границе с Беларусью.



Через латвийский пограничный переход «Патерниеки» («Григоровщина») в страны ЕС с начала недели въехало 40% фур. Польская сторона в «Кукурыках» («Козловичи») пропустила 64% грузовиков.



В пограничном ведомстве также отметили, что перед польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») фиксируется 56 автобусов.



Скопление легковушек фиксируются перед литовскими пунктами пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони») и польским «Тересполем» («Брест»). Наименьшее количество транспорта в течение недели оформляли в польском пограничном переходе — менее 40% от нормы.