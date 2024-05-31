Презентации и мастер-классы: омичей приглашают на фестиваль «Омский Стрит-Арт»

Для посетителей в этот день будут работать различные интерактивные площадки, фотозоны и мастер-классы. Последние, в свою очередь, проведут омские художники-стритрайтеры, которые покажут омичам, как наносить граффити. Мастер-класс пройдёт на площади перед музеем.