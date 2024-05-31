Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Презентации и мастер-классы: омичей приглашают на фестиваль «Омский Стрит-Арт»

Вход свободный.

Источник: Соцсети

В Международный День защиты детей, 1 июня, в 14:00 состоится VII фестиваль «Омский Стрит-Арт 2024». Он откроется в музее «Либеров-центр». Такую информацию сообщает телеграм-канал «Проспект Культуры».

Мероприятие приурочено к Году семьи, а также к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Кроме того, оно предваряет Международный фестиваль уличного искусства «Омск — ты просто космос!».

Для посетителей в этот день будут работать различные интерактивные площадки, фотозоны и мастер-классы. Последние, в свою очередь, проведут омские художники-стритрайтеры, которые покажут омичам, как наносить граффити. Мастер-класс пройдёт на площади перед музеем.

Для жителей также подготовили презентацию концептуального проекта Евгения Дорохова «В пространстве чисел». Она состоится в 14:30. Через полчаса, в 15:00, зрителей пригласят познакомиться с выставкой «Точки соприкосновения. От X до Z». Вход свободный.