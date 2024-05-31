Презентации и мастер-классы: омичей приглашают на фестиваль «Омский Стрит-Арт»

В Международный День защиты детей, 1 июня, в 14:00 состоится VII фестиваль «Омский Стрит-Арт 2024». Он откроется в музее «Либеров-центр». Такую информацию сообщает телеграм-канал «Проспект Культуры».
Мероприятие приурочено к Году семьи, а также к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Кроме того, оно предваряет Международный фестиваль уличного искусства «Омск — ты просто космос!».
Для посетителей в этот день будут работать различные интерактивные площадки, фотозоны и мастер-классы. Последние, в свою очередь, проведут омские художники-стритрайтеры, которые покажут омичам, как наносить граффити. Мастер-класс пройдёт на площади перед музеем.
Для жителей также подготовили презентацию концептуального проекта Евгения Дорохова «В пространстве чисел». Она состоится в 14:30. Через полчаса, в 15:00, зрителей пригласят познакомиться с выставкой «Точки соприкосновения. От X до Z». Вход свободный.