Японские пионы размером с ладонь зацвели в Ботаническом саду

Японские древовидные пионы зацвели в Ботаническом саду в Петербурге. Диаметр цветка внушительных размеров — с человеческую ладонь и даже больше. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
— Японские древовидные пионы зацвели вдоль Японского садика. Более 60 сортов, размер цветка 25−30 сантиметров в диаметре, — рассказали в саду.
К слову, недавно жители и гости Петербурга могли наблюдать на территории Ботанического сада уникальное цветение кактуса-лианы или «Царицы ночи». Это редкое явление происходит один раз в год. Растение имеет множество бутонов, однако один цветок распускается только на одну ночь.
В последний месяц весны горожан также порадовала сирень, которая наконец-то распустилась во всех районах Северной столицы. Однако сотрудники Ботанического сада призвали жителей не рвать ее, ведь это плохо сказывается на состоянии этих ярких кустов. При обламывание веток происходит огромная рваная рана, которая плохо заживает, а это провоцирует попадание инфекции и приводит к болезни сирени.