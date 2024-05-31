Японские пионы размером с ладонь зацвели в Ботаническом саду

В последний месяц весны горожан также порадовала сирень, которая наконец-то распустилась во всех районах Северной столицы. Однако сотрудники Ботанического сада призвали жителей не рвать ее, ведь это плохо сказывается на состоянии этих ярких кустов. При обламывание веток происходит огромная рваная рана, которая плохо заживает, а это провоцирует попадание инфекции и приводит к болезни сирени.