Китайские авиакомпании хотят летать во Владивосток из Циндао и Шэньяна

Сразу три китайские авиакомпании планируют открыть в ближайшее время рейсы во Владивосток, в том числе рассматривают маршруты из Циндао, Шэньяна и экзотического Хайлара, сообщает ИА PrimaMedia.
Tianjin Airlines в июле может начать выполнять регулярные рейсы из Хайлара во Владивосток на воздушных судах Embraer. Ранее полёты на этом направлении не выполнялись.
Хайлар расположен в северной части Китая, в провинции Хулунбуйр. Город-побратим Читы находится на границе с Россией и Монголией, что делает его уникальным.
Tianjin Airlines работает в сфере пассажирских и грузовых перевозок, базируется в аэропорту города Тяньцзинь. Парк компании сформирован из самолетов Airbus семейств A320/330 и Embraer-190/195. В настоящее время Tianjin Airlines выполняет полёты из Чунцина (КНР) в Москву.
Qingdao Airlines, базирующаяся в международном аэропорту Циндао Лютин, может открыть полёты из Циндао и Шэньяна на воздушных судах Airbus 320.
China Southern Airlines (штаб-квартира находится в Гуанчжоу), уже выполняющая регулярные рейсы из Яньцзи (провинция Цзилинь) во Владивосток, планирует начать полёты в Харбин (дважды в неделю).
Напомним, что в начале июня полёты из Владивостока в Шанхай запускает авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»).