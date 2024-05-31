Китайские авиакомпании хотят летать во Владивосток из Циндао и Шэньяна

Tianjin Airlines работает в сфере пассажирских и грузовых перевозок, базируется в аэропорту города Тяньцзинь. Парк компании сформирован из самолетов Airbus семейств A320/330 и Embraer-190/195. В настоящее время Tianjin Airlines выполняет полёты из Чунцина (КНР) в Москву.