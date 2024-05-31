Проект запрета пропаганды наркотиков изменят ради русской литературы

«Также предлагается ввести и уголовное наказание, что по большому счету правильно. В законопроектах говорится, что ответственность будет наступать в том числе за распространение и публичную демонстрацию произведений искусства и литературы, содержащих информацию о наркотических средствах. Но мы не должны допустить перегибов. Наркотики — безусловное зло, и его, конечно, нужно искоренять. Однако при его выжигании важно не уничтожить дух и смысл произведений русской и мировой литературы, которыми мы восхищаемся», — заявил он.