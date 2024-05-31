От юга до востока — готов ли Крым принимать гостей

Ялта ждет гостей
«Ялта давно готова к сезону, и он уже стартанул. В майские праздники нас посетили 130 тысяч туристов и сегодня видим на пляжах и на набережных туристов. Погода способствует — море 19 градусов, светит солнышко», — рассказала мэр Ялты Янина Павленко.
По ее словам, в регионе открыты 69 пляжей — они обследованы, безопасны и имеют документы. Из-за ноябрьского шторма часть пляжей будет на реконструкции, но поэтапно, чтобы не мешать сезону.
«Шторм века нанес существенный ущерб пляжам и берегоукрепительным сооружениям, но уже работы стартовали на 10 пляжах от Фороса до Гурзуфа. Мы так распределили графики работ, что никто не останется без доступности пляжей в том или ином населенном пункте», — пообещала мэр курорта.
По ее словам, средства размещения Большой Ялты приведены в готовность, сейчас заполняемость составляет около 30% процентов.
«Майские праздники — индикатор, это дает нам основание предполагать что сезон состоится и он будет хорошим», — говорит Павленко и подчеркивает, что в Ялте растет уровень сервиса и удобство инфраструктуры.
Готовность Феодосии «Феодосия к 1 июня на 99% готова встречать гостей и обеспечить им комфортный отдых», — продолжил в эфире первый замглавы администрации Феодосии Антон Сухоборов.
Динамика предварительного бронирования, по его словам, составляет порядка 60−70%, а с начала года в городе уже отдохнули больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года — 7 тысяч и 8,5 тысяч туристов соответственно.
Из 121 крупного средства размещения к открытию в Феодосийском регионе готовы 110. Из 51 заявленных пляжей 50 уже подготовлены, обследованы и подали декларации о готовности в МЧС.
«Есть пляжи, которые по объективным причинам пока не работают. Понимаем, что будут сложности из-за ремонта набережной в Коктебеле, потому максимально используем территории и впервые открываем пляж напротив пансионата “Прибой”. Пляж откроется к середине июня, однако уже сейчас фактическая готовность обеспечена».
С начала года в Крыму отдохнули 18,6 тысяч туристов, что на 7% выше уровня аналогичного прошлогоднего периода, сообщал глава республиканского Госсовета Владимир Константинов. В высоком сезоне 2024 года в Крыму будут функционировать более тысячи средств размещения, в том числе 91 санаторий. На сегодняшний день средний уровень бронирования на лето в санаториях составляет 60%, в гостиницах — 45%