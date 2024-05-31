Скончался экс-мэр Краснодара Николай Приз

Николай Приз родился в 1946 году. Управлял городом с декабря 2000 до августа 2004 года. По данным СМИ, в 2005 году он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 286 (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления) УК РФ. Суд приговорил бывшего мэра к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение двух лет. В мае 2008 года Николай Приз был амнистирован. Вину в предъявленных ему обвинениях бывший мэр не признал. В мае 2008-го он был амнистирован. На пенсии занялся партийной работой в краснодарском отделении КПРФ.