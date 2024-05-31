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Ренат Каримов из Казани стал учеником года в Татарстане

148 жителей столицы РТ стали победителями и призерами во всероссийской олимпиаде школьников.

Источник: управление образования

В Татарстане объявили ученика года — им стал Ренат Каримов из Казани. Сейчас он заканчивает 11 класс в лицее им. Лобачевского при Казанском федеральном университете.

Ренат Каримов стал победителем всероссийской олимпиады школьников по информатике и открытой всероссийской командной олимпиады школьников по программированию. Награждение прошло накануне во время торжественного чествования учеников и их наставников в олимпиадном движении.

В этом году победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 148 казанских учеников. Больше всего призовых мест ребята заняли по химии, экологии, праву, экономике и информатике.

Как сообщает управление образования Казани, по итогам прошедшего сезона Татарстан вошел в тройку лидеров по количеству призовых мест в ВОШ.

образование