Ренат Каримов из Казани стал учеником года в Татарстане

В Татарстане объявили ученика года — им стал Ренат Каримов из Казани. Сейчас он заканчивает 11 класс в лицее им. Лобачевского при Казанском федеральном университете.
Ренат Каримов стал победителем всероссийской олимпиады школьников по информатике и открытой всероссийской командной олимпиады школьников по программированию. Награждение прошло накануне во время торжественного чествования учеников и их наставников в олимпиадном движении.
В этом году победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 148 казанских учеников. Больше всего призовых мест ребята заняли по химии, экологии, праву, экономике и информатике.
Как сообщает управление образования Казани, по итогам прошедшего сезона Татарстан вошел в тройку лидеров по количеству призовых мест в ВОШ.