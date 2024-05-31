Обязательный шиномонтаж и новое расписание автобусов: что ждёт калининградских водителей и пассажиров с июня

В Калининграде до 28 июня будет закрыта улица Савенко, где зимой провалился под землю автомобиль. Движение ограничено в районе дома № 34 по ул. Маршала Баграмяна и внутриквартальному проезду в районе домов № 34 и 36 по ул. Генерала Буткова. Дорогу перекрыли на время замены газопровода, проходящего в районе строящегося разводного моста через Преголю.