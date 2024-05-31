Обязательный шиномонтаж и новое расписание автобусов: что ждёт калининградских водителей и пассажиров с июня

В Калининграде меняют расписание пассажирских автобусов, а для водителей вводят штраф за резину не по сезону. Об этих и других нововведениях июня для автомобилистов, пассажиров общественного транспорта и велосипедистов читайте в материале «Клопс».
Минус бесплатная парковка на побережье
Парковку на улице Портовой в Пионерском сделают платной с 3 июня. Стоимость услуги будет варьироваться от 100 до 150 рублей в час. Деньги за стоянку у моря поступят в местный бюджет. Паркинг рассчитан на 60 мест, 12 из них отведены для специальных автотранспортных средств маломобильных групп населения.
Шины не по сезону
Сотрудники Госавтоинспекции смогут штрафовать за использование резины не по сезону. Перечень неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать легковые и грузовые транспортные средства весом до 3,5 тонн, вступил в силу 1 сентября 2023 года. В него вошло использование несезонной резины. Летний запрет на зимние шины будет действовать до 1 сентября.
Водительские права иностранцам ограничат
С 1 июня вступят в силу изменения, регулирующие процедуру замены водительских прав. Права зарубежного образца для въехавших в РФ иностранцев и россиян будут действовать только один год. В течение этого периода автолюбители должны получить российские документы.
Фоторадары поменяли координаты
В июне на 12 дорогах Калининградской области установят мобильные фоторадары, фиксирующие нарушения ПДД.
Перекрытие одной из улиц в центре
В Калининграде до 28 июня будет закрыта улица Савенко, где зимой провалился под землю автомобиль. Движение ограничено в районе дома № 34 по ул. Маршала Баграмяна и внутриквартальному проезду в районе домов № 34 и 36 по ул. Генерала Буткова. Дорогу перекрыли на время замены газопровода, проходящего в районе строящегося разводного моста через Преголю.
На Фермора — одностороннее движение
На участке улицы Фермора с 5 июня введут одностороннее движение. Речь про отрезок от пересечения с ул. Юрия Маточкина до дома № 8.
Один из автобусов меняет маршрут
С 1 июня в Калининграде изменится схема движения автобусов маршрута № 23. До 29 июня рейсы направят по Советскому проспекту. С маршрутом движения можно ознакомиться в материале «Клопс».
Интервалы движения транспорта поменяют
Общественный транспорт в Калининграде с июня будет ходить по новому расписанию. Это позволит соблюдать интервал движения и избавит фактический график автобусов от провалов. В среднем интервалы увеличатся до 5 минут, но где-то, наоборот, будут сокращены.
Дополнительные пригородные поезда
С 1 июня из Калининграда пустят дополнительные поезда на Светлогорском и Зеленоградском направлениях. Причина — прогнозируемое увеличение числа пассажиров.
Новые авиарейсы
С 30 июня авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Уфа — Калининград. Продолжительность перелёта составляет 3 часа 15 минут.
Дополнительный поезд на восток области
С 1 июня между Калининградом и Чернышевским пустят дополнительный поезд. Транспорт будет курсировать по выходным и праздникам. Рельсовый автобус будет отправляться со станции Чернышевское в 7:17 и следовать со всеми остановками. Время прибытия на Южный вокзал — 9:44.
Возобновляет движение поезд до Челябинска
В Калининграде открыта продажа билетов на поезд до Челябинска. Состав будет курсировать с 3 июня по 9 сентября. Отправление из областного центра по понедельникам в 9:27, прибытие на конечную станцию, согласно графику, — по четвергам в 6:18. Время в пути составит 65 часов и 51 минуту.
Обратно из Челябинска поезд будет следовать по четвергам в 22:27, прибывая на Южный вокзал Калининграда в 13:32 воскресенья.
Новые велодорожки
В Калининграде впервые появятся велополосы на улице Багратиона, Портовой, Димитрова, Карбышева и на Восточной эстакаде. Подрядчика, который нанесёт соответствующую разметку, а также обновит её там, где она уже была, но стёрлась, определят 7 июня. На эти цели выделено из городского бюджета 1,5 млн руб. Работы должны быть завершены до 10 июня.
День колеса
XIII городской велосипедный фестиваль «День колеса» состоится в Калининграде 2 июня. На это время будет ограничено движение транспорта. С 9:00 до 14:00 перекроют участок улицы Дмитрия Донского, а также Моспроспект, улицы Румянцева, Октябрьскую, наб. Ген. Карбышева, Ген. Павлова и аллею Чемпионов (до второй кольцевой развязки).