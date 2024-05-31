Воронежский министр образования обратилась к выпускникам перед ЕГЭ

«Инцидент на экзамене по русскому языку в одном из ППЭ города Воронежа обернулся не только внутренним расследованием, но и дополнительным волнением как для педагогов, так и для выпускников, их родителей. Я понимаю и разделяю чувства каждой из сторон этой спорной ситуации. Поэтому в период между экзаменами ещё раз всем руководителям ППЭ Воронежа разъяснила нормы организации входа детей на пункт», — подчеркнула Наталья Салогубова.