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Воронежский министр образования обратилась к выпускникам перед ЕГЭ

Наталья Салогубова поделилась номером телефона профессионального психолога.

Источник: АиФ Воронеж

Министр образования Воронежской области Наталья Салогубова обратилась к выпускникам и их родителям накануне ЕГЭ по математике.

«Инцидент на экзамене по русскому языку в одном из ППЭ города Воронежа обернулся не только внутренним расследованием, но и дополнительным волнением как для педагогов, так и для выпускников, их родителей. Я понимаю и разделяю чувства каждой из сторон этой спорной ситуации. Поэтому в период между экзаменами ещё раз всем руководителям ППЭ Воронежа разъяснила нормы организации входа детей на пункт», — подчеркнула Наталья Салогубова.

Также министр образования рассказала, что если ребятам нужна поддержка, то они могут позвонить психологу по этому номеру телефона в любое время суток — 8−800−2000−122.
образование