Чусовской тракт, раскритикованный мэром Екатеринбурга, ждет реконструкция

— Там работает наш муниципальный транспорт до Чусовского озера и дорога в безобразном состоянии, — сказал мэр Алексей Орлов. — Когда наблюдаешь, как там едет этот бедный 95-й автобус, то кажется, что ГИБДД там скоро вообще движение запретит. А ведь этой дорогой пользуются десятки тысяч людей. С открытием ЕКАДа там очень серьезно увеличилось движение — многие заезжают по этой дороге в город. Я делаю вывод, что она в аварийном состоянии.