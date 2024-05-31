Чусовской тракт, раскритикованный мэром Екатеринбурга, ждет реконструкция

В администрации Екатеринбурга в пятницу, 31 мая, прошло заседание Коллегии, в ходе которой обсуждался ремонт автомобильных дорог. На встрече глава города Алексей Орлов раскритиковал состояние Чусовского тракта.
— Там работает наш муниципальный транспорт до Чусовского озера и дорога в безобразном состоянии, — сказал мэр Алексей Орлов. — Когда наблюдаешь, как там едет этот бедный 95-й автобус, то кажется, что ГИБДД там скоро вообще движение запретит. А ведь этой дорогой пользуются десятки тысяч людей. С открытием ЕКАДа там очень серьезно увеличилось движение — многие заезжают по этой дороге в город. Я делаю вывод, что она в аварийном состоянии.
Исполняющий обязанности начальника «Управления автомобильных дорог» в чьем ведении находится Чусовской тракт, отметил, что в этом году пройдет дополнительный ремонт дороги.
— В настоящее время мы поддерживаем дорогу в рамках содержания и ведем проектирование реконструкции этого участка, — сказал и.о. начальника ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» Владимир Оглоблин. — Дорога впоследствии будет расширена и выпрямлена.