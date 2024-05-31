Представлена программа празднования Дня защиты детей в Красноярске

О программе рассказали в мэрии.
Так, в 12:00 состоится торжественная церемония поднятия флага детства на площади перед администрацией.
Затем стартует новый сезон проекта «ЯРкие берега». 1 июня вся Центральная набережная будет предоставлена маленьким красноярцам. Для ребят подготовлено более 100 локаций с развлечениями на любой вкус.
На острове Татышев праздник детства стартует в 10:00 на большой поляне.
Традиционный детский забег «Карапузы, на старт!» пройдет в 10:00 по адресу проспект Свободный проспект, 82 стр. 11.
Также 1 июня детские праздники состоятся в районах города. Программа везде разная: гостей ждут интерактивные площадки, игры, мастер-классы, выступления творческих коллективов и многое другое.
Продолжатся мероприятия и в другие дни.
В Ленинском районе отмечать День защиты детей будут 3 июня в парке имени 1 Мая с 11:00, в Железнодорожном районе праздник «Детство — лучшая планета» состоится в парке Гагарина 4 июня с 11:00.
Красноярцев предупреждают, что в местах проведения мероприятий и на прилегающей территории запрещено использовать беспилотные летательные аппараты любого типа. В случае обнаружения дронов полицейские будут немедленно принимать меры по их подавлению. Также в этих местах нельзя передвигаться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности.