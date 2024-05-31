Представлена программа празднования Дня защиты детей в Красноярске

Красноярцев предупреждают, что в местах проведения мероприятий и на прилегающей территории запрещено использовать беспилотные летательные аппараты любого типа. В случае обнаружения дронов полицейские будут немедленно принимать меры по их подавлению. Также в этих местах нельзя передвигаться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности.​