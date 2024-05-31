Роспотребнадзор разрешил купаться в 10 озёрах Нижнего Новгорода

14 зон рекреации водных объектов Нижнего Новгорода и одна зона рекреации Нижегородской области получили санитарно-эпидемиологические заключения на соответствие требованиям санитарных норм и правил в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Купаться размешено в следующих озерах: озеро Парка культуры и отдыха (обе очереди на пр. Молодежный и ул. Смирнова), озере Силикатное (пр. Ленина, 19Б и пр. Ленина, 23), озеро Сортировочное (Березовая роща и ул. Архангельская), Мещерское озеро (Мещерский бульвар), озеро Больничное (у больницы № 39), озеро Лунское, озеро Пестичное, озеро Светлоярское (ул. Мокроусова, ул. Гаугеля) Верхнее озеро и Третье озеро Щелоковского хутора, а также озеро Юрасовское.
При получении нестандартных результатов по качеству воды, на пляжах устанавливаются предупредительные аншлагов «Купаться не рекомендуется», уточнили в Роспотребнадзоре.
«На 31 мая отобрано более 100 проб воды на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели», — говорится в сообщении.