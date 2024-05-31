На нескольких улицах Казани временно ограничат движение транспорта и пешеходов

В Казани на нескольких улицах ограничат движение транспорта и пешеходов. Это связано с реконструкцией и реставрацией объектов культурного наследия.
На участке от ул. Мусы Джалиля до ул. Кави Наджми по ул. Профсоюзной полностью перекроют тротуар.
Также для движения закроют участок от ул. Профсоюзной до ул. Рахматуллина по ул. Кави Наджми и участок от ул. Профсоюзной до здания № 18/2 по ул. Мусы Джалиля.
Полное закрытие тротуара и частичное перекрытие автомобильной дороги планируется на участке от ул. Кави Наджми до здания № 2/18 по ул. Рахматуллина.
Все ограничения будут действовать с 6 июня по 3 мая 2025 года, сообщает комитет внешнего благоустройства.