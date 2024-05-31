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Жители Петербурга смогут добраться в Петергоф на метеоре за 30 минут

В Северной столице возобновили водный маршрут в исторический пригород.

В Петербурге возобновили исторический маршрут метеоров в Петергоф. Отправиться в исторический пригород можно с причала № 5 на набережной Макарова у дома № 34. К слову, последний рейс был совершен более 25 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба компании «Астра Марин».

— Возрожденный маршрут «Петергоф Экспресс» позволяет добраться с Васильевского острова до Петергофа за 30 минут. Это намного быстрее, чем с отправлениями из центра города (от причала «Спуск со львами»). Скорость поездки влияет и на ее стоимость — по сравнению с рейсами из центра города цена на билеты от набережной Макарова меньше на 40 процентов, — отметили в компании.

Каждый день метеоры будут совершать по семь отправлений в обе стороны. Первый рейс из Петербурга стартует в 10:20, заключительный из Петергофа — в 16:50.

К слову, спрос на первую поездку в Петергоф оказался довольно высоким. Самой дальней датой, на которую уже куплены билеты, является 18 июля.

Для комфорта пассажиров на борту высокоскоростных теплоходов оборудованы удобные кресла, туалеты, кондиционеры. Водные прогулки сопровождаются аудиоэкскурсией.

туризм и отдых