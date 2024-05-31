Жители Петербурга смогут добраться в Петергоф на метеоре за 30 минут

— Возрожденный маршрут «Петергоф Экспресс» позволяет добраться с Васильевского острова до Петергофа за 30 минут. Это намного быстрее, чем с отправлениями из центра города (от причала «Спуск со львами»). Скорость поездки влияет и на ее стоимость — по сравнению с рейсами из центра города цена на билеты от набережной Макарова меньше на 40 процентов, — отметили в компании.