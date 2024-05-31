Познер назвал свои выступления с Ургантом находящимися вне политики

Ургант в день начала Россией военной операции на Украине выступил с антивоенным заявлением, примерно с того же периода его шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир. Передача Познера, которая так и называлась — «Познер» — также перестала выходить на федеральном телевидении после начала военной операции.