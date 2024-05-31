Школьники предложили Беглову издать закон о запрете курения

Курение — одна из самых распространенных вредных привычек. Она сильно ударяет по здоровью не только самого любителя сигарет, но и по окружающим. При этом в последнее время появилось множество «заменителей» табака, например, вейпы. И они тоже опасны для здоровья. Обеспокоены этим фактом, как оказалось, не только специалисты здравоохранения, но и петербургские школьники. Они предложили губернатору Северной столицы Александру Беглову издать закон, который бы запретил курение.
— В городе нужно издать закон о запрете курения, — обратились к главе города учащиеся.
Такой инициативой поделились учащиеся школы школу № 703, которая расположена на бывшей территории завода ВАГОНМАШ, которую сегодня, 31 мая, посетил градоначальник вместе с зампредседателя правительства России Дмитрием Чернышенко.
Напомним, что ранее в Петербурге предложили запретить детям ходить в места, где разрешено использовать любые средства потребления никотина, в том числе кальяны.