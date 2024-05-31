Школьники предложили Беглову издать закон о запрете курения

Курение — одна из самых распространенных вредных привычек. Она сильно ударяет по здоровью не только самого любителя сигарет, но и по окружающим. При этом в последнее время появилось множество «заменителей» табака, например, вейпы. И они тоже опасны для здоровья. Обеспокоены этим фактом, как оказалось, не только специалисты здравоохранения, но и петербургские школьники. Они предложили губернатору Северной столицы Александру Беглову издать закон, который бы запретил курение.