Омичам представили интерактивную карту летних событий

Омичи и гости города смогут воспользоваться интерактивной картой летних событий «Лето — 2024». В настоящее время проходят последние тестовые испытания.
Для интерактивной карты собрали все мероприятия — от занятий в клубах по месту жительства и дворовых площадок до городских праздников и событий. Информацию будут обновлять ежедневно. С 1 июня интерактивная карта будет доступна для всех желающих.
Чтобы ознакомиться и воспользоваться картой, можно перейти по ссылке. Отмечается, что владельцам айфонов нужно скопировать ссылку и вставить в адресную строку браузера.