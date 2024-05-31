Новосибирский актер Прилучный подал в суд на экс-супругу из-за прав их детей

Актер Павел Прилучный, родом из Новосибирска, обратился в суд с иском к своей бывшей жене Агате Муцениеце. По информации с сайта судов общей юрисдикции Москвы, спор связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав.
8 мая 2024 года в электронной базе данных Головинского районного суда Москвы появилась информация о регистрации иска Прилучного П. В. к Прилучный А.
14 мая дело было принято к производству, и с этого дня его рассматривает судья.
Стороны договорились о встрече в понедельник, 3 июня 2024 года, в 14:00.