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Есть ли в парках Симферополя клещи

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая — РИА Новости Крым. В парках Симферополя проверили эффективность проведения противоклещевой обработки. Об этом сообщает администрация города.

Источник: РИА "Новости"

«В парках и скверах Симферополя проведена оценка эффективности акарицидной обработки: клещи не обнаружены», — говорится в официальном Telegram-канале.

По информации администрации. обследовались территории парка Гагарина, Детского парка, парка Шевченко, скверов Тренева, Республики, Высоцкого и 50-летия СССР.

Контроль проводился методом «на флаг». Заключение, что клещей не обнаружено, выдал Центр гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе выдал.

Ранее главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе Роман Проскурнин сообщал, что в этом году в Крыму выявлено девять случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

флора и фауна