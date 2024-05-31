Есть ли в парках Симферополя клещи

«В парках и скверах Симферополя проведена оценка эффективности акарицидной обработки: клещи не обнаружены», — говорится в официальном Telegram-канале.
По информации администрации. обследовались территории парка Гагарина, Детского парка, парка Шевченко, скверов Тренева, Республики, Высоцкого и 50-летия СССР.
Контроль проводился методом «на флаг». Заключение, что клещей не обнаружено, выдал Центр гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе выдал.
Ранее главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе Роман Проскурнин сообщал, что в этом году в Крыму выявлено девять случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом.