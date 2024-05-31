В Перми суд лишил прописки экс-главу фонда «Содействие-XXI век» Найданову

Суд лишил экс-директора фонда «Содействие-XXI век» Елену Найданову прописки в Перми, сообщает РБК Пермь.
По данным портала, такое решение принял суд после обращения владельцев квартиры, в которой была зарегистрирована женщина до того как покинула РФ и была объявлена в розыск.
Как сообщает РБК Пермь, речь идёт о 4-комнатной квартире площадью 90,2 квадратных метра. Найданова была прописана в ней с 11 июля 2020 года. В мае 2023 года квартира была продана долями супругам Александру Белову и Марине Коньковой.
После того как женщине предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, суд поместил её под подписку о невыезде. В июле 2023 года, несмотря на запрет, Елена Найданова покинула страну и скрылась. Ленинский районный суд объявил обвиняемую в розыск и заочно арестовал её.
4 марта 2024 года Белов и Конькова обратились в суд с целью признать Найданову утратившей право на пользование данным жилым помещением и снять женщину с регистрационного учета в помещении.
Судья удовлетворила иск. По словам прокурора, решение суда является основанием для лишения Найдановой пермской прописки.
Напомним, Елену Найданову обвиняют в присвоении средств фонда «Содействие-XXI век», который она возглавляла. Вторая участница дела — бывший заместитель председателя правительства Пермского края Елена Лопаева — была приговорена к четырём годам колонии общего режима. В апреле 2024 года представители фонда подали иск к Лопаевой с целью вернуть похищенные средства.