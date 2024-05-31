В Перми суд лишил прописки экс-главу фонда «Содействие-XXI век» Найданову

После того как женщине предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, суд поместил её под подписку о невыезде. В июле 2023 года, несмотря на запрет, Елена Найданова покинула страну и скрылась. Ленинский районный суд объявил обвиняемую в розыск и заочно арестовал её.