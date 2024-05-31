Невыносимая жара 31 мая: Когда в Санкт-Петербурге похолодает

— Днем в воскресенье температура воздуха может быть немного ниже, чем в субботу, но очень теплая будет ночь, поэтому среднесуточная температура продолжит превышать норму на 7 градусов, — отметил Колесов. — Кратковременные дожди и ливни с грозами и градом проходят локально. Так же ожидается и в выходные: ночью дождей меньше, днем — больше.