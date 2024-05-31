Невыносимая жара 31 мая: Когда в Санкт-Петербурге похолодает

Конец мая 2024 года в Санкт-Петербурге войдет в историю погодных наблюдений. Как минимум всю последнюю неделю город изнывал от жары. С самого утра столбик термометра поднимался выше +20 градусов. Сегодня, 31 мая, Северная столица вновь проснулась под +27 градусов. И ни намека на осадки. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, аномальная жара продлится и в выходные, 1 и 2 июня.
— Днем в воскресенье температура воздуха может быть немного ниже, чем в субботу, но очень теплая будет ночь, поэтому среднесуточная температура продолжит превышать норму на 7 градусов, — отметил Колесов. — Кратковременные дожди и ливни с грозами и градом проходят локально. Так же ожидается и в выходные: ночью дождей меньше, днем — больше.
Уставшие от пекла петербуржцы задаются самым актуальным сейчас вопросом: когда же похолодание? А вот как раз после ближайших выходных температура и начнет снижаться.
— В начале недели будет +25…+20 градусов, в дальнейшем +20…+15 градусов, — пояснил синоптик. — Воздушная масса во второй половине недели станет прохладнее, будет облачно.