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Невыносимая жара 31 мая: Когда в Санкт-Петербурге похолодает

Синоптик Колесов: Похолодание придет в Петербург в начале июня.

Сейчас в Ричмонде: +13° 4 м/с 58% 761 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Конец мая 2024 года в Санкт-Петербурге войдет в историю погодных наблюдений. Как минимум всю последнюю неделю город изнывал от жары. С самого утра столбик термометра поднимался выше +20 градусов. Сегодня, 31 мая, Северная столица вновь проснулась под +27 градусов. И ни намека на осадки. По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, аномальная жара продлится и в выходные, 1 и 2 июня.

— Днем в воскресенье температура воздуха может быть немного ниже, чем в субботу, но очень теплая будет ночь, поэтому среднесуточная температура продолжит превышать норму на 7 градусов, — отметил Колесов. — Кратковременные дожди и ливни с грозами и градом проходят локально. Так же ожидается и в выходные: ночью дождей меньше, днем — больше.

Уставшие от пекла петербуржцы задаются самым актуальным сейчас вопросом: когда же похолодание? А вот как раз после ближайших выходных температура и начнет снижаться.

— В начале недели будет +25…+20 градусов, в дальнейшем +20…+15 градусов, — пояснил синоптик. — Воздушная масса во второй половине недели станет прохладнее, будет облачно.