Вокзалы в Светлогорске и Пионерском стали «умными»

Два вокзала — в Светлогорске-1 и Пионерском — оборудовали автоматизированными системами удаленного управления. Как поясняет пресс-служба КЖД, это значит, что дистанционно можно контролировать температурный режим в помещении, управлять освещением и информационным табло.