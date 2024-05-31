Вокзалы в Светлогорске и Пионерском стали «умными»

Два вокзала — в Светлогорске-1 и Пионерском — оборудовали автоматизированными системами удаленного управления. Как поясняет пресс-служба КЖД, это значит, что дистанционно можно контролировать температурный режим в помещении, управлять освещением и информационным табло.
Также можно теперь включить видеонаблюдение, связь пассажиров с диспетчером, звуковое оповещение о движении поездов, пожарную и охранную сигнализации.
Работы провели в рамках подготовки к летнему сезону. Всего пассажиров этим летом ждут 5 вокзалов и 133 железнодорожных платформ.