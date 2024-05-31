Самолеты впервые начнут летать из Самары в Батуми с 16 июня

Жители Самарской области смогут теперь улететь прямым рейсом в грузинский город Батуми. Международный аэропорт Курумоч открыл новое направление.
— Рейсы из Самары в Батуми впервые появились в расписании. С 16 июня к полетам на новом направлении приступит авиакомпания Red Wings, — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Самолеты будут летать один раз в неделю — по воскресеньям. Вылет из Самары запланирован на 07:15, а прилет в Батуми — в 10:20. Обратный рейс будет отправляться в 11:20, а прибывать в Самару — в 14:10. В пути придется провести 3 часа.
Напомним, Батуми находится на черноморском побережье. Знаменитый курорт известен пляжами, набережными, панорамными видами с горных площадок и колоритной грузинской кухней. Расписание уже доступно на сайте аэропорта.