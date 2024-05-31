Самолеты впервые начнут летать из Самары в Батуми с 16 июня

Самолеты будут летать один раз в неделю — по воскресеньям. Вылет из Самары запланирован на 07:15, а прилет в Батуми — в 10:20. Обратный рейс будет отправляться в 11:20, а прибывать в Самару — в 14:10. В пути придется провести 3 часа.