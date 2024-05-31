В Волгоградской области одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по математике

Как сообщили в областном комитете образования, науки и молодежной политики, продолжительность ЕГЭ по базовой математике составляет 3 часа. Испытуемым предстоит выполнить 21 задание. На сдачу математики профильного уровня отводится 3 часа 55 минут, экзамен состоит из 19 заданий.
Минимальный балл по профильной математике составляет 27 баллов, а для получения аттестата с отличием выпускнику нужно набрать не менее 70 баллов.
ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. При этом нужно набрать не менее 3 баллов для получения аттестата, а отличными будут считаться 5 баллов.
Результаты экзамена станут известны не позднее 14 июня, а по профильному уровню — до 17 июня.
Отмечено, что в Волгоградской области обеспечено 100-процентное покрытие помещений камерами видеонаблюдения. Во всех аудиториях, где проводится экзамен, установлены видеокамеры, которые транслируют происходящее на экраны ситуационно-аналитических центров и штабов ППЭ. Это необходимо, чтобы контролировать порядок во время его проведения. На всех экзаменационных пунктах дежурят медики, педагоги-психологи, территории охраняют сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, основной период ЕГЭ в этом году проходит с 23 мая по 5 июля. В нем примут участие свыше 9 тыс. человек. Напомним, первыми в этом году сдают географию, химию, литературу и русский язык.
Следующие экзамены — по информатике и иностранному языку — назначены на 7 и 8 июня.