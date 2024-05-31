В Волгоградской области одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по математике

Отмечено, что в Волгоградской области обеспечено 100-процентное покрытие помещений камерами видеонаблюдения. Во всех аудиториях, где проводится экзамен, установлены видеокамеры, которые транслируют происходящее на экраны ситуационно-аналитических центров и штабов ППЭ. Это необходимо, чтобы контролировать порядок во время его проведения. На всех экзаменационных пунктах дежурят медики, педагоги-психологи, территории охраняют сотрудники правоохранительных органов.