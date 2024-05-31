Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные в крае сохранится дождливая погода, местами возможны грозы, но к воскресенью тучи сменит солнце, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.