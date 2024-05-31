Какой будет погода в выходные в Краснодарском крае

В предстоящие выходные в крае сохранится дождливая погода, местами возможны грозы, но к воскресенью тучи сменит солнце, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В пятницу в Краснодаре переменная облачность, дождь, днем ожидается гроза. Ветер 4−9 м/с, температура воздуха днем 25…27°.
По краю прогнозируется переменная облачность, дожди, грозы, в отдельных районах град. Ветер 4−9 м/с, местами при грозе порывы 12−14 м/с. На Черноморском побережье переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах сильный дождь. Температура днем прогреется до 27°.
В выходные на Кубани ожидается переменная облачность. В субботу возможны дожди, грозы, в отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер с порывами до 12−14 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, днем 25…30°. На Черноморском побережье переменная облачность.
В воскресенье преимущественно без осадков. Ветер ночью 6−11 м/с. Температура воздуха ночью 13…18°, днем 23…28°.