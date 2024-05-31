Музей шоколада на городской эспланаде начнет работу в конце июня

В апреле 2023 года правительство Пермского края и ООО «СладКон», соучредителем которого является кондитерская фабрика «Пермская», заключили концессионное соглашение о создании в Перми музея шоколадного мастерства. Для создания музея власти передали концессионеру на 20 лет один из «холмов» на эспланаде, площадью 311 кв. м. Ранее планировалось, что проект реализуют в 2023 году. Объем инвестиций составит 10 млн руб.