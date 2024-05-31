Евгений Наумов выразил соболезнования близким бывшего мэра Краснодара

Напомним, в возрасте 77 лет скончался бывший мэр Краснодара Николай Приз. Городскую администрацию он возглавлял с 200 по 2004 годы. Именно при нем была построена набережная реки Кубань, Дворец спорта «Олимп» и любимый краснодарцами «Мост поцелуев».
Ранее губернатор Кубани выразил соболезнования близким Виталия Очкаласова. Виталий Очкаласов родился в Кропоткине. Во главе родного района он находился почти 15 лет. Кондратьев подчеркнул, что при Очкаласове муниципалитет заметно преобразился и динамично развивался.