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Евгений Наумов выразил соболезнования близким бывшего мэра Краснодара

В своем telegram-канале глава города подчеркнул, что Николай Васильевич Приз был строителем по профессию и призванию.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Напомним, в возрасте 77 лет скончался бывший мэр Краснодара Николай Приз. Городскую администрацию он возглавлял с 200 по 2004 годы. Именно при нем была построена набережная реки Кубань, Дворец спорта «Олимп» и любимый краснодарцами «Мост поцелуев».

Ранее губернатор Кубани выразил соболезнования близким Виталия Очкаласова. Виталий Очкаласов родился в Кропоткине. Во главе родного района он находился почти 15 лет. Кондратьев подчеркнул, что при Очкаласове муниципалитет заметно преобразился и динамично развивался.