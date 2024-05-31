Евгений Наумов выразил соболезнования близким бывшего мэра Краснодара

Напомним, в возрасте 77 лет скончался бывший мэр Краснодара Николай Приз. Городскую администрацию он возглавлял с 200 по 2004 годы. Именно при нем была построена набережная реки Кубань, Дворец спорта «Олимп» и любимый краснодарцами «Мост поцелуев».