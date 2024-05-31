Порисуем на VK Fest в Красноярске: локации для самых творческих

Попробовать свои силы и проявить творческий вкус можно будет на мастер-классах по живописи пастельными мелками и лепке декоративных тарелок из глины. Гостей приглашают художники мастерской живописи и керамики «Рисоварка», которые вместе с участниками мастер-классов также создадут большой арт-объект.
Еще одна похожая площадка развернется от художественной студии «Like Art». Здесь тоже будут проходить мастер-классы, но уже по рисованию на магнитных холстиках, рисованию картин в технике «флюид-арт», а также по скетчингу маркерами.
Помимо этого, организаторы данной локации устроят небольшую выставку картин учеников студии и преподавателей.
Творческую мастерскую организуют на локации Музейно-образовательного центра Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова. Площадка станет местом сбора жителей и гостей города для знакомства, общения, творчества и веселья. Сотрудники Музейно-образовательного центра познакомят посетителей локации с произведениями искусства и проведут мастер-классы.
Две музыкальные площадки смогут посетить красноярцы-меломаны. Вспомнить прошлое и попытать силы в новинках музыкальной индустрии можно будет на викторине «Туц-Туц QUIZ». Здесь командам предстоит отвечать на вопросы, связанные с музыкой, саундтреками, текстами песен и пр. Игра состоит из 3 туров, в каждом туре по 20 вопросов. Трем лучшим командам обещают призы.
Вторая музыкальная локация — от школы диджеинга Tempers. На этой площадке для красноярцев проведут мастер-классы по диджеингу, весь день будут звучать DJ-сеты и проходить быстрые и веселые конкурсы для знатоков винила.
Однако самая главная музыкальная площадка — это, конечно, главная сцена фестиваля. Для жителей Красноярска на VK Fest выступят Баста, Mary Gu, рэпер Хаски, Ramil", INSTASAMKA, Konfuz и Юля Паршута.
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