Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Порисуем на VK Fest в Красноярске: локации для самых творческих

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мы уже поделились, какие на VK Fest будут спортивные площадки и развлечения для детей. В этом материале рассказываем, какие творческие площадки откроются на полях острова Татышев 8 июня.

Попробовать свои силы и проявить творческий вкус можно будет на мастер-классах по живописи пастельными мелками и лепке декоративных тарелок из глины. Гостей приглашают художники мастерской живописи и керамики «Рисоварка», которые вместе с участниками мастер-классов также создадут большой арт-объект.

Еще одна похожая площадка развернется от художественной студии «Like Art». Здесь тоже будут проходить мастер-классы, но уже по рисованию на магнитных холстиках, рисованию картин в технике «флюид-арт», а также по скетчингу маркерами.

Помимо этого, организаторы данной локации устроят небольшую выставку картин учеников студии и преподавателей.

Творческую мастерскую организуют на локации Музейно-образовательного центра Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова. Площадка станет местом сбора жителей и гостей города для знакомства, общения, творчества и веселья. Сотрудники Музейно-образовательного центра познакомят посетителей локации с произведениями искусства и проведут мастер-классы.

Две музыкальные площадки смогут посетить красноярцы-меломаны. Вспомнить прошлое и попытать силы в новинках музыкальной индустрии можно будет на викторине «Туц-Туц QUIZ». Здесь командам предстоит отвечать на вопросы, связанные с музыкой, саундтреками, текстами песен и пр. Игра состоит из 3 туров, в каждом туре по 20 вопросов. Трем лучшим командам обещают призы.

Вторая музыкальная локация — от школы диджеинга Tempers. На этой площадке для красноярцев проведут мастер-классы по диджеингу, весь день будут звучать DJ-сеты и проходить быстрые и веселые конкурсы для знатоков винила.

Однако самая главная музыкальная площадка — это, конечно, главная сцена фестиваля. Для жителей Красноярска на VK Fest выступят Баста, Mary Gu, рэпер Хаски, Ramil", INSTASAMKA, Konfuz и Юля Паршута.

0+

музыка