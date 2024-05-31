Кузбассовцам с 10 до 17 лет на всё лето дадут скидку на скорые поезда

С 1 июня по 31 августа кузбассовцы от 10 до 17 лет могут рассчитывать на скидку 50% в скорых поездах № 857/858 из Новокузнецка в Новосибирск и № 869/870 из Томска до Новосибирска. Скидка распространяется в том числе для всех россиян на билеты, которые купили в вагонах 2 и 3 классов.