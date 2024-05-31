Бабура заявила, что любимая калининградцами строганина — опасное блюдо

«Лучше, всё-таки, от строганины и от сырой рыбы отказаться. Особенно это касается детей и беременных, людям, которые страдают какими-то заболеваниями, связанными с какими-то дефектами иммунной системы и пожилым. Этим людям она абсолютно не показана. Точно так же, как и сырое мясо, мясо с кровью, мясо недожаренное. Для них заболевание — это риск не только для ухудшения их состояния на какой-то период, но и риск последующих осложнений», — рассказала Бабура.