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Бабура заявила, что любимая калининградцами строганина — опасное блюдо

Шоковая заморозка не спасает от паразитов.

Любимая калининградцами строганина — опасное блюдо. Об этом заявила глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура в интервью «Балтик Плюс».

«Лучше, всё-таки, от строганины и от сырой рыбы отказаться. Особенно это касается детей и беременных, людям, которые страдают какими-то заболеваниями, связанными с какими-то дефектами иммунной системы и пожилым. Этим людям она абсолютно не показана. Точно так же, как и сырое мясо, мясо с кровью, мясо недожаренное. Для них заболевание — это риск не только для ухудшения их состояния на какой-то период, но и риск последующих осложнений», — рассказала Бабура.

Шоковая заморозка не спасает от паразитов — очень многие микроорганизмы очень хорошо переживают экстремально холодные температуры, подчеркнула эксперт.

В 2022 году Бабура назвала самое небезопасное для летних перекусов блюдо общепита.