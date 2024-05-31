В Челябинске возобновили регистрацию машин и замену прав после сбоя

Ранее в Госавтоинспекции предупредили, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях региона приостановили оказание услуг из-за сбоя программного обеспечения. Уточнялось, что специалисты работают над устранением неполадок. Ошибки в работе системы фиксировали уже третий раз за неделю. Из-за очередной приостановки работы возле здания ГАИ на улице Харлова утром в пятницу выстроились очереди.