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В Челябинске возобновили регистрацию машин и замену прав после сбоя

Услуги приостанавливали из-за проблем с программным обеспечением.

Источник: Комсомольская правда

Выдачу водительских прав и регистрацию машин в Челябинске возобновили 31 мая после технического сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений осуществляется в штатном режиме», — заявили в ведомстве.

Ранее в Госавтоинспекции предупредили, что в регистрационно-экзаменационных подразделениях региона приостановили оказание услуг из-за сбоя программного обеспечения. Уточнялось, что специалисты работают над устранением неполадок. Ошибки в работе системы фиксировали уже третий раз за неделю. Из-за очередной приостановки работы возле здания ГАИ на улице Харлова утром в пятницу выстроились очереди.