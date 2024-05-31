В Свердловском районе Перми расширяют зону платной парковки

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Пермской дирекции дорожного движения отметили, что изменение зоны платной парковки проходит поэтапно в течение нескольких лет. Эти действия продиктованы исключительно необходимостью повышения безопасности дорожного движения и эффективности функционирования улично-дорожной сети Перми.
Так, если на отдельных участках дорог в центре наблюдается высокий уровень занятости и низкая оборачиваемость парковочных мест, то это означает, что городское пространство используется неэффективно. Автомобилисты на длительное время занимают парковочные места вдоль дорог, поэтому сотрудникам и посетителям близлежащих организаций становится сложно поставить автомобиль. В таком случае целесообразно сделать парковку на отдельных участках муниципальной земли платной, чтобы предоставить равные права всем автовладельцам.