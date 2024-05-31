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В Свердловском районе Перми расширяют зону платной парковки

С 3 июня в Перми расширяется зона платных парковок № 101, она будет установлена на следующих участках: ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Юрия Смирнова; ул. Глеба Успенского от ул. Куйбышева до ул. Пионерской; ул. Седова от ул. Куйбышева до ул. Пионерской. Стоимость парковки на этих участках составит 20 ₽ в час.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пермской дирекции дорожного движения отметили, что изменение зоны платной парковки проходит поэтапно в течение нескольких лет. Эти действия продиктованы исключительно необходимостью повышения безопасности дорожного движения и эффективности функционирования улично-дорожной сети Перми.

Так, если на отдельных участках дорог в центре наблюдается высокий уровень занятости и низкая оборачиваемость парковочных мест, то это означает, что городское пространство используется неэффективно. Автомобилисты на длительное время занимают парковочные места вдоль дорог, поэтому сотрудникам и посетителям близлежащих организаций становится сложно поставить автомобиль. В таком случае целесообразно сделать парковку на отдельных участках муниципальной земли платной, чтобы предоставить равные права всем автовладельцам.