В Свердловском районе Перми расширяют зону платной парковки

Так, если на отдельных участках дорог в центре наблюдается высокий уровень занятости и низкая оборачиваемость парковочных мест, то это означает, что городское пространство используется неэффективно. Автомобилисты на длительное время занимают парковочные места вдоль дорог, поэтому сотрудникам и посетителям близлежащих организаций становится сложно поставить автомобиль. В таком случае целесообразно сделать парковку на отдельных участках муниципальной земли платной, чтобы предоставить равные права всем автовладельцам.