Водный вопрос в восточном Крыму — что с запасами

«Объемы запасов в водохранилищах Крыма составляют около 260 млн кубометров, что вполне соответствует прошлогодним показателям на аналогичную дату. Указанных объемов хватит на обеспечение населения, отраслей экономики Крыма на год», — обозначил общую ситуацию по Крыму заместитель председателя Госкомводхоза РК Ахмед Османов.
В восточном Крыму объемы тоже равны прошлогодним — Феодосийско-Судакский регион, Ленинский район и Керчь к этому времени имеют около 60 млн водного запаса. В частности Феодосийское водохранилище, питающее Феодосию, Судак и прилегающие поселки, заполнено на 85% — больше нельзя: зазор нужен на случай обильных осадков, чтобы не допустить переливов.
«Общий объем водохранилища составляет 15 млн кубометров. Уже заполнено 13 млн, суточный приток по закачке сейчас составляет порядка 123 метра кубических», — сообщил РИА Новости Крым начальник Кировского участка оросительных систем Кировского филиала «Крыммелеоводхоза» Олег Березовский.
Еще одна важная часть работы — мониторинг качественных показателей водных ресурсов. Сбор и обработку гидрометеорологической информации на регулярной основе ведут специалисты предприятия «Крымская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция».
По словам главного гидролога предприятия Сергея Чечеля, канал наполняется по временной схеме местной водой — из Белогорского и Тайганского водохранилищ. Качество контролируется на всех этапах — в верховьях, по мере ее продвижения и непосредственно в самих водохранилищах.
«Забор проб производится систематически, анализы проводит наша аккредитованная лаборатория, качество воды хорошее, соответствует всем нормам. Перед подачей потребителям для питьевых нужд дополнительная очистка производится на водоочистных сооружениях», — говорит Чечель.
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала подача из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды. Однако водоподача была снова приостановлена после подрыва ВСУ Каховской ГЭС в Херсонской области.