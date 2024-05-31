Водный вопрос в восточном Крыму — что с запасами

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала подача из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды. Однако водоподача была снова приостановлена после подрыва ВСУ Каховской ГЭС в Херсонской области.