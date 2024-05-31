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С 31 мая в Самарской области запретили ходить в лес

Запрет на посещение лесов в Самарской области будет действовать до 14 июня.

Источник: Комсомольская правда

С пятницы, 31 мая, в Самарской области запрещено посещать леса. Ограничения касаются всех 16 лесничеств региона, уточнила пресс-службе минлесхоза. Причина — в регионе сохраняется четвертый класс пожарной опасности. Запрет будет действовать до 14 июня.

— На территории лесного фонда усилено патрулирование, лесопожарные формирования приведены в состояние повышенной готовности, — прокомментировала пресс-служба министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

За нарушение правил пожарной безопасности, когда действует особый противопожарный режим, можно получить немаленький штраф. Для граждан он составляет от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, а для юрлиц — от 600 тысяч до миллиона рублей. Если же из-за лесного пожара будет нанесен крупный ущерб, может последовать даже уголовная ответственность, штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 10 лет.

МЧС