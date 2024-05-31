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День защиты детей отпразднуют в ЦПКиО Волгограда

С зажигательной зарядки начнется праздник для детей в волгоградском парке в субботу, 1 июня. В течение дня в ЦПКиО запланированы пенная вечеринка, мастер-классы, забег вместе с питомцами и, конечно, концерт с интерактивом.

Источник: Волгоградская правда

В День защиты детей волгоградцев ждет разнообразная программа. Мероприятия состоятся на открытом воздухе в Центральном парке культуры и отдыха. После зарядки первым делом школьникам предложат пробежать дистанцию 420 метров, а их родителям — более 4 км. Веселый забег планируется и с четвероногими друзьями, потом всех пригласят на пикник. В 11.00 те, кто привык учиться, смогут получить новые навыки на творческих мастер-классах. А вечером всех — и детей, и взрослых — пригласят на концертную программу с интерактивом по мотивам любимой сказки «Бременские музыканты». Гости смогут почувствовать себя снова детьми, прокатившись на огромной детской коляске.

Праздник продолжится и в воскресенье. 2 июня в ЦПКиО пройдут соревнования по роллер-спорту — участники покажут различные технико-артистические элементы под музыку. Также всех ждет творческая программа с танцами и мастер-класс, где научат делать самолетик из дерева.

И в субботу, и в воскресенье каждый ровный час с 13.00 до 17.00 в ЦПКиО будет работать зона с пенной вечеринкой.

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