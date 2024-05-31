День защиты детей отпразднуют в ЦПКиО Волгограда

В День защиты детей волгоградцев ждет разнообразная программа. Мероприятия состоятся на открытом воздухе в Центральном парке культуры и отдыха. После зарядки первым делом школьникам предложат пробежать дистанцию 420 метров, а их родителям — более 4 км. Веселый забег планируется и с четвероногими друзьями, потом всех пригласят на пикник. В 11.00 те, кто привык учиться, смогут получить новые навыки на творческих мастер-классах. А вечером всех — и детей, и взрослых — пригласят на концертную программу с интерактивом по мотивам любимой сказки «Бременские музыканты». Гости смогут почувствовать себя снова детьми, прокатившись на огромной детской коляске.