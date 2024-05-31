Личный пляж и собственная мечеть: как выглядит вилла Алсу в Крыму за 800 миллионов

Изначально домик на берегу моря построил отец певицы около 15 лет назад. На третью годовщину свадьбы он подарил Абрамовым уже готовый для жизни особняк. Сначала певица с мужем часто приезжали на дачу с друзьями из сферы шоубиза, устраивали там шумные вечеринки и фестивали, чем сильно мешали жителям поселка. Затем виллу переквалифицировали в отель и начали сдавать в аренду за два миллиона рублей. Но после 2014 года в Вязовой роще Алсу с Яном никто не видел, а вилла уже долгое время пустует без гостей.