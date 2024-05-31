Личный пляж и собственная мечеть: как выглядит вилла Алсу в Крыму за 800 миллионов

18 лет назад внимание миллионов глаз завоевала звездная пара — певица Алсу и олигарх Ян Абрамов. Они жили душа в душу, родили и воспитали троих детей. И построили несколько бизнесов. За время совместной жизни супруги нажили нескромное состояние: две квартиры — в Москве и Лондоне, подмосковный особняк и две виллы в Крыму. Поэтому после развода многих стало интересовать, как будут «пилить» имущество бывшие муж и жена.
«Комсомолка» побывала в шикарном особняке на берегу Черного моря, который семья планирует продать за 800 миллионов рублей.
ЗАГАДОЧНАЯ ПРОДАЖА.
Как удалось выяснить КП-Крым, роскошную виллу выставили на продажу еще три года назад, но купить ее так никто и не решился. Хотя о том, что усадьбу все же удалось продать, недавно появились слухи. Но, по информации компании, которая занимается продажей их имущества, покупатель за такую стоимость еще не нашелся.
С ОХРАНОЙ ВСЕ СТРОГО.
Дача Алсу в 3200 квадратных метров находится в поселке Вязовая Роща под Севастополем. Территория со всех сторон ограждена шлагбаумами, а на каждой улице есть будка с охранником, который пристально наблюдает за прохожими.
Изначально домик на берегу моря построил отец певицы около 15 лет назад. На третью годовщину свадьбы он подарил Абрамовым уже готовый для жизни особняк. Сначала певица с мужем часто приезжали на дачу с друзьями из сферы шоубиза, устраивали там шумные вечеринки и фестивали, чем сильно мешали жителям поселка. Затем виллу переквалифицировали в отель и начали сдавать в аренду за два миллиона рублей. Но после 2014 года в Вязовой роще Алсу с Яном никто не видел, а вилла уже долгое время пустует без гостей.
ЧТО ВНУТРИ?
На участке расположился целый город! Внутри виллы есть 14 просторных спален, теннисный корт, наружный и внутренний бассейны, салон красоты, кинозал, музыкальная студия, конюшня, манеж, собственный пляж, причал и даже вертолетная площадка. Семья Абрамовых построила на территории даже фамильную мечеть, минарет которой видно из каждой точки поселка. В распоряжении Абрамовых также есть личный пляж, но он находится в аренде у администрации Вязовой Рощи.
— Территория состоит из двух участков. Одна часть принадлежит Абрамову, а вторая с пляжем — находится в аренде. Сумма 800 миллионов указана за всю резиденцию, учитывая арендную землю. Пока усадьбу в 3200 квадратных метров сдают за два миллиона в месяц. Наверное, не совсем прибыльное это дело, поэтому и решили избавиться, — рассказал КП-Крым риелтор Олег, который занимается продажей участка.
Как удалось узнать КП-Крым, помимо роскошного отеля за 800 миллионов, олигарх Абрамов решил распрощаться с еще одной виллой в крымской Вязовой Роще. По информации местной компании по продаже недвижимости, домик на берегу моря он продал всего пару месяцев назад за 25 миллионов рублей.