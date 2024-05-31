В субботу ожидается переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман.
Ветер юго-восточный, южный 4−9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 9−15 градусов, днем — плюс 22−28 градусов.
До +28°С, дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 1 июня
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 28 градусов, дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 1 июня. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу ожидается переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман.