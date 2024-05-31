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До +28°С, дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 1 июня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 28 градусов, дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 1 июня. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 58% 763 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман.

Ветер юго-восточный, южный 4−9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 9−15 градусов, днем — плюс 22−28 градусов.