До +28°С, дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 1 июня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 28 градусов, дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 1 июня. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.