Более 13 тысяч новосибирских выпускников сдали ЕГЭ по математике

Министр образования обратила внимание на то, что экзамен по математике важен не только потому, что является обязательным для получения аттестата о среднем общем образовании, но и тем, что результат экзамена по математике профильного уровня влияет на поступление в вузы на специальности инженерного и естественнонаучного направлений. Также она пожелала выпускникам получить достойные результаты на государственной итоговой аттестации, а коллегам — здоровья, сил и профессиональных успехов.