Экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль: «Мне нравится жить в России»

Экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России — Центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала, что ей нравится жить в России, потому что жизнь здесь безопаснее, чем в её родной стране. Журналисты РИА цитируют часть её выступления на III Женском форуме в Кемерове.
«И в Петербурге, или в Москве, или в Хабаровске возможно гулять ночами в парке. Это было возможно в Австрии 30 лет назад. Сейчас невозможно. Я считаю, что безопасность — это основа свободы, одна из форм свободы», — привели в пример её слова.
Также Карин отметила, что ей приятно видеть, как множество женщин не только в России, но и в других странах смогли построить успешную карьеру в энергетической отрасли. Она считает, что российские женщины активно строят карьеру, занимаются семьей и общественной деятельностью.
Женский форум в Кузбассе проводится третий год. В первом мероприятии приняли участие 2 000 гостей со всей страны, сейчас же форум обрёл международные масштабы.