Экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль: «Мне нравится жить в России»

«И в Петербурге, или в Москве, или в Хабаровске возможно гулять ночами в парке. Это было возможно в Австрии 30 лет назад. Сейчас невозможно. Я считаю, что безопасность — это основа свободы, одна из форм свободы», — привели в пример её слова.