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Синоптики рассказали о погоде 1 и 2 июня в Новосибирске

Синоптики рассказали, какую погоду ждать новосибирцам в первые дни лета.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 58% 763 мм рт. ст. +17°
Источник: Сиб.фм

По прогнозам Западно-Сибирского УГМС, в первые дни июня в Новосибирске будет прохладно.

Синоптики утверждают, что в субботу, 1 июня, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. Ветер западный со скоростью 4−9 метров в секунду.

В воскресенье, 2 июня, температура воздуха прогреется до +16 — +18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер, как и в первый день лета, западный, 4−9 метров в секунду.

При этом в области в ночь на субботу ожидаются заморозки до −3 градусов, а днем 2 июня может потеплеть до +20.