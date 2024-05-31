Синоптики рассказали о погоде 1 и 2 июня в Новосибирске

По прогнозам Западно-Сибирского УГМС, в первые дни июня в Новосибирске будет прохладно.
Синоптики утверждают, что в субботу, 1 июня, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +14 до +16 градусов. Ветер западный со скоростью 4−9 метров в секунду.
В воскресенье, 2 июня, температура воздуха прогреется до +16 — +18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер, как и в первый день лета, западный, 4−9 метров в секунду.
При этом в области в ночь на субботу ожидаются заморозки до −3 градусов, а днем 2 июня может потеплеть до +20.