Схему движения по Ракитовскому шоссе изменят в Самаре с 1 июня

В июне в Самаре изменят схему движения транспортных средств по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса. Оно будет организовано по временной схеме.
— Это связано с переустройством сетей в рамках реконструкции автомагистрали «Центральная» со строительством участка проспекта Карла Маркса, — рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Ограничение начнет действовать уже в предстоящую субботу, 1 июня 2024 года. На период действия временной схемы на шоссе установят временные дорожные знаки.
Автомобилистов Самарской области просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, выбирать пути объезды и заранее планировать маршруты своего движения.
Автомобилистов Самарской области просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.