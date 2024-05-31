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Схему движения по Ракитовскому шоссе изменят в Самаре с 1 июня

В Самаре изменится схема движения по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса.

В июне в Самаре изменят схему движения транспортных средств по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса. Оно будет организовано по временной схеме.

— Это связано с переустройством сетей в рамках реконструкции автомагистрали «Центральная» со строительством участка проспекта Карла Маркса, — рассказали в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Ограничение начнет действовать уже в предстоящую субботу, 1 июня 2024 года. На период действия временной схемы на шоссе установят временные дорожные знаки.

Автомобилистов Самарской области просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, выбирать пути объезды и заранее планировать маршруты своего движения.

Автомобилистов Самарской области просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.