Что изменится с 1 июня 2024 года в России: 10 нововведений

Новые правила расчета дохода семей для получения детских выплат, актуальная информация для пенсионеров, туристических фирм, продавцов, разработчиков программ, некоммерческих организаций, поправки к оформлению льготной ипотеки, изменению категории земель и не только. Читайте в нашем материале, что изменится в России с 1 июня 2024 года.
Общество
Граждан ждут новые правила расчета доходов для оформления единого пособия на ребенка, изменения в порядке получения справки для поездки в детский летний лагерь, установление регулярного информирования о пенсиях и введение обязательной аттестации гидов по сложным маршрутам.
Единое пособие: изменения с 1 июня
- Вводятся новые правила расчета дохода семей, которые претендуют на получение единого пособия на детей. Теперь под учет попадут не только алименты, которые назначил суд, но и те, что переводятся одному из родителей по соглашению сторон. При этом отмечается, что их сумма должна превышать четверть регионального минимального размера оплаты труда на одного ребенка, треть — на двоих, половину — на троих и более.
- Доходы детей до 18 лет, которые проходят очное обучение, напротив, выведут из учета при расчете бюджета семьи, которая оформляет единое пособие.
Социальный фонд: что изменится с 1 июня для пенсионеров
Поменяются правила информирования о страховых и социальных пенсиях. Начнется рассылка писем с подробностями о размере, условиях и сроках начисления выплат по обычной или электронной почте и через портал «Госуслуги».
Аттестация туристических инструкторов: изменения правил с 1 июня
- Гидов больше не допустят к сопровождению людей на сложных маршрутах без прохождения специального обучения раз в пять лет в аккредитованной российским правительством организации.
- Перед выходом на сложную трассу инструкторов обяжут ставить в известность сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций. Также гидам предстоит сообщать ведомству и о возвращении людей с маршрута.
Летние лагеря для детей: изменение законов с 1 июня
- В форме справок из поликлиник появится графа о наличии аллергии и перенесенных заболеваниях и операциях.
- Изменится порядок заполнения документа.
Недвижимость
Меняется тройка правил для оформления льготной ипотеки на Дальнем Востоке и в Арктике и упрощается процесс перевода земель лесного фонда в другие категории.
Дальневосточная и Арктическая ипотеки: что изменится с недвижимостью с 1 июня
- Врачи и педагоги обзаведутся правом на оформление кредита без достижения пятилетнего стажа.
- Максимальный размер ипотеки при покупке вторички больше 60 квадратных метров увеличится до девяти миллионов рублей.
- Льготное кредитование откроется также для участников специальной военной операции и для членов семей погибших на СВО.
Земельный вопрос: изменения в законодательстве 1 июня
При подаче заявления на перевод участка лесного фонда в другую категорию больше не понадобится государственная экологическая экспертиза.
Бизнес
Нововведения окажутся актуальными для владельцев продуктовых, алкогольных и табачных магазинов, разработчиков программных обеспечений, руководителей некоммерческих организаций и добытчиков драгоценных металлов.
Продажа напитков: что изменится с 1 июня
К системе маркировки «Честный знак» подключатся пиво, пуаре, медовуха и сидр, соки, морсы, напитки на ароматизаторах, минеральной воде, сокосодержащие фруктовые и овощные. Кассы автоматически заблокируют продажу просрочки и нелегальных товаров.
Табачная отрасль: изменения с 1 июня 2024-го
Табачная и никотиносодержащая продукция перейдет на цифровой акциз. Учетно-контрольные марки с уникальным QR-кодом исключат подделки и повторное использование.
Сертификация программных обеспечений: что нового с 1 июня
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю определила сведения, сообщение которых требуется от разработчика для успешного прохождения процедуры. В числе таковых — заявка на сертификацию и руководство по безопасному созданию программы.
Послабления для некоммерческих организаций: с 1 июня что изменится в России
Правом, а не обязанностью для НКО станет наличие печати. Сведения о решении относительно этого вопроса некоммерческие организации закрепят в собственных уставах.
Налоги на добычу драгметаллов: нововведения с 1 июня
Обновится формула расчета для полупродуктов, в составе которых содержится один или несколько драгоценных металлов: золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий. К примеру, налог на добычу золота увеличится на 78 тысяч рублей за килограмм.
Памятка россиянину в таблице: что изменится с 1 июня 2024 года
|Единое пособие
|При расчете дохода семей учтут алименты по соглашению сторон и проигнорируют заработки детей до 18 лет на очном обучении.
|Информирование о пенсиях
|Станет регулярным получение подробностей о размере, условиях и сроках начисления страховых и социальных пенсий по обычной или электронной почте и через портал «Госуслуги».
|Аттестация туристических гидов
|Инструкторов обяжут аттестовываться раз в пять лет для сопровождения людей на сложных маршрутах и отчитываться перед Министерством чрезвычайных ситуаций о начале и конце похода.
|Оформление детей в летний лагерь
|Поликлиники уполномочат вписывать в справки информацию о наличии у ребенка аллергии, перенесенных заболеваниях и операциях.
|Дальневосточная и Арктическая ипотеки
|От врачей и педагогов больше не потребуется пятилетний стаж, а в число претендентов на льготное кредитование добавятся участники специальной военной операции и члены семей погибших на СВО. Кроме того, максимальный размер ипотеки при приобретении вторичного жилья больше 60 квадратных метров повысится до девяти миллионов рублей.
|Земли лесного фонда
|При переводе участка этой категории в другую больше не потребуют экологическую экспертизу.
|Маркировка «Честный знак»
|Система отслеживания просроченной и незаконной продукции пополнится пивом, пуаре, медовухой, сидром, соками, морсами, напитками на ароматизаторах, минеральной воде, сокосодержащими фруктовыми и овощными.
|Цифровой акциз на табак
|Марки с уникальным QR-кодом на табачной и никотиносодержащей продукции исключат подделки и нелегальное использование.
|Сертификация программных обеспечений
|Для выдачи сертификата разработчика обяжут предоставлять заявку на получение услуги и руководство по безопасному созданию программы.
|Печати некоммерческих организаций
|Необходимость наличия печати некоммерческие организации станут определять самостоятельно, а после закреплять свое решение в собственных уставах.
|Налоги на добычу драгметаллов
|Станет более дорогой формула расчета для полупродуктов, в составе которых содержится золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий.
Автор: Екатерина Нагель