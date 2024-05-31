Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что изменится с 1 июня 2024 года в России: 10 нововведений

Общество, недвижимость и бизнес — как изменится жизнь россиян с 1 июня 2024 года.

Новые правила расчета дохода семей для получения детских выплат, актуальная информация для пенсионеров, туристических фирм, продавцов, разработчиков программ, некоммерческих организаций, поправки к оформлению льготной ипотеки, изменению категории земель и не только. Читайте в нашем материале, что изменится в России с 1 июня 2024 года.

С 1 июня изменятся социальные выплаты
С 1 июня изменятся социальные выплатыИсточник: РИА "Новости"

Общество

Граждан ждут новые правила расчета доходов для оформления единого пособия на ребенка, изменения в порядке получения справки для поездки в детский летний лагерь, установление регулярного информирования о пенсиях и введение обязательной аттестации гидов по сложным маршрутам.

Единое пособие: изменения с 1 июня

  • Вводятся новые правила расчета дохода семей, которые претендуют на получение единого пособия на детей. Теперь под учет попадут не только алименты, которые назначил суд, но и те, что переводятся одному из родителей по соглашению сторон. При этом отмечается, что их сумма должна превышать четверть регионального минимального размера оплаты труда на одного ребенка, треть — на двоих, половину — на троих и более.
  • Доходы детей до 18 лет, которые проходят очное обучение, напротив, выведут из учета при расчете бюджета семьи, которая оформляет единое пособие.

Социальный фонд: что изменится с 1 июня для пенсионеров

Поменяются правила информирования о страховых и социальных пенсиях. Начнется рассылка писем с подробностями о размере, условиях и сроках начисления выплат по обычной или электронной почте и через портал «Госуслуги».

Аттестация туристических инструкторов: изменения правил с 1 июня

  • Гидов больше не допустят к сопровождению людей на сложных маршрутах без прохождения специального обучения раз в пять лет в аккредитованной российским правительством организации.
  • Перед выходом на сложную трассу инструкторов обяжут ставить в известность сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций. Также гидам предстоит сообщать ведомству и о возвращении людей с маршрута.

Летние лагеря для детей: изменение законов с 1 июня

  • В форме справок из поликлиник появится графа о наличии аллергии и перенесенных заболеваниях и операциях.
  • Изменится порядок заполнения документа.

Нововведения в законодательстве будут касатья владельцев магазинов, разработчиков, руководителей НКО и металлодобытчиков
С 1 июня изменятся некоторые правила оформления недвижимостиИсточник: РИА "Новости"

Недвижимость

Меняется тройка правил для оформления льготной ипотеки на Дальнем Востоке и в Арктике и упрощается процесс перевода земель лесного фонда в другие категории.

Дальневосточная и Арктическая ипотеки: что изменится с недвижимостью с 1 июня

  • Врачи и педагоги обзаведутся правом на оформление кредита без достижения пятилетнего стажа.
  • Максимальный размер ипотеки при покупке вторички больше 60 квадратных метров увеличится до девяти миллионов рублей.
  • Льготное кредитование откроется также для участников специальной военной операции и для членов семей погибших на СВО.

Земельный вопрос: изменения в законодательстве 1 июня

При подаче заявления на перевод участка лесного фонда в другую категорию больше не понадобится государственная экологическая экспертиза.

Нововведения в законодательстве будут касатья владельцев магазинов, разработчиков, руководителей НКО и металлодобытчиков
С 1 июня изменятся некоторые правила оформления недвижимостиИсточник: РИА "Новости"

Бизнес

Нововведения окажутся актуальными для владельцев продуктовых, алкогольных и табачных магазинов, разработчиков программных обеспечений, руководителей некоммерческих организаций и добытчиков драгоценных металлов.

Продажа напитков: что изменится с 1 июня

К системе маркировки «Честный знак» подключатся пиво, пуаре, медовуха и сидр, соки, морсы, напитки на ароматизаторах, минеральной воде, сокосодержащие фруктовые и овощные. Кассы автоматически заблокируют продажу просрочки и нелегальных товаров.

Табачная отрасль: изменения с 1 июня 2024-го

Табачная и никотиносодержащая продукция перейдет на цифровой акциз. Учетно-контрольные марки с уникальным QR-кодом исключат подделки и повторное использование.

Сертификация программных обеспечений: что нового с 1 июня

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю определила сведения, сообщение которых требуется от разработчика для успешного прохождения процедуры. В числе таковых — заявка на сертификацию и руководство по безопасному созданию программы.

Послабления для некоммерческих организаций: с 1 июня что изменится в России

Правом, а не обязанностью для НКО станет наличие печати. Сведения о решении относительно этого вопроса некоммерческие организации закрепят в собственных уставах.

Налоги на добычу драгметаллов: нововведения с 1 июня

Обновится формула расчета для полупродуктов, в составе которых содержится один или несколько драгоценных металлов: золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий. К примеру, налог на добычу золота увеличится на 78 тысяч рублей за килограмм.

Памятка россиянину в таблице: что изменится с 1 июня 2024 года

Единое пособие
При расчете дохода семей учтут алименты по соглашению сторон и проигнорируют заработки детей до 18 лет на очном обучении.
Информирование о пенсиях
Станет регулярным получение подробностей о размере, условиях и сроках начисления страховых и социальных пенсий по обычной или электронной почте и через портал «Госуслуги».
Аттестация туристических гидов
Инструкторов обяжут аттестовываться раз в пять лет для сопровождения людей на сложных маршрутах и отчитываться перед Министерством чрезвычайных ситуаций о начале и конце похода.
Оформление детей в летний лагерь
Поликлиники уполномочат вписывать в справки информацию о наличии у ребенка аллергии, перенесенных заболеваниях и операциях.
Дальневосточная и Арктическая ипотеки
От врачей и педагогов больше не потребуется пятилетний стаж, а в число претендентов на льготное кредитование добавятся участники специальной военной операции и члены семей погибших на СВО. Кроме того, максимальный размер ипотеки при приобретении вторичного жилья больше 60 квадратных метров повысится до девяти миллионов рублей.
Земли лесного фонда
При переводе участка этой категории в другую больше не потребуют экологическую экспертизу.
Маркировка «Честный знак»
Система отслеживания просроченной и незаконной продукции пополнится пивом, пуаре, медовухой, сидром, соками, морсами, напитками на ароматизаторах, минеральной воде, сокосодержащими фруктовыми и овощными.
Цифровой акциз на табак
Марки с уникальным QR-кодом на табачной и никотиносодержащей продукции исключат подделки и нелегальное использование.
Сертификация программных обеспечений
Для выдачи сертификата разработчика обяжут предоставлять заявку на получение услуги и руководство по безопасному созданию программы.
Печати некоммерческих организаций
Необходимость наличия печати некоммерческие организации станут определять самостоятельно, а после закреплять свое решение в собственных уставах. 
Налоги на добычу драгметаллов
Станет более дорогой формула расчета для полупродуктов, в составе которых содержится золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий.

Автор: Екатерина Нагель

налоги
недвижимость
золото и драгметаллы
туризм и отдых