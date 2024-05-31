Что изменится с 1 июня 2024 года в России: 10 нововведений

Дальневосточная и Арктическая ипотеки



От врачей и педагогов больше не потребуется пятилетний стаж, а в число претендентов на льготное кредитование добавятся участники специальной военной операции и члены семей погибших на СВО. Кроме того, максимальный размер ипотеки при приобретении вторичного жилья больше 60 квадратных метров повысится до девяти миллионов рублей.

