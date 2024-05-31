Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начало летнего сезона отметят в горах Сочи 1 и 2 июня

Международным днем защиты детей и начало летнего сезона отметят в Сочи в выходные.

Источник: Курорт Красная Поляна

Начало летнего сезона отметят в горах Сочи 1 и 2 июня. Вместе с этим будут отмечать Международным днем защиты детей. В честь праздника на курорте подготовили анимационную программу, концерт, конкурсы и эстафеты.

«Также запланированы мастер-классы от Академии райдеров. Во время них детей научат ставить палатку, собирать походный рюкзак и проходить маршруты веревочного парка. В программе мероприятия DJ-сеты и бесплатное мороженое юным гостям», — сообщили в пресс-службе курорта Красная Поляна.

Уточняется, что праздник пройдет на высоте 900 метров над уровнем моря. Он будет длиться 1 и 2 июня.

праздники