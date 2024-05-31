Начало летнего сезона отметят в горах Сочи 1 и 2 июня. Вместе с этим будут отмечать Международным днем защиты детей. В честь праздника на курорте подготовили анимационную программу, концерт, конкурсы и эстафеты.
«Также запланированы мастер-классы от Академии райдеров. Во время них детей научат ставить палатку, собирать походный рюкзак и проходить маршруты веревочного парка. В программе мероприятия DJ-сеты и бесплатное мороженое юным гостям», — сообщили в пресс-службе курорта Красная Поляна.
Уточняется, что праздник пройдет на высоте 900 метров над уровнем моря. Он будет длиться 1 и 2 июня.