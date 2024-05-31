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Двоих свердловчан спасли из украинского плена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая, ФедералПресс. Минобороны России провело обмен военнопленными в соотношении 75 на 75. Среди вернувшихся из рук ВСУ — жители Свердловской области.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Двое из нашего списка», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

По данным Минобороны, благодаря переговорным процессам удалось вернуть из плена 75 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — уточнили в ведомстве.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал историю участника спецоперации Дмитрия. Он поведал, почему решил участвовать в СВО и как его решение оценили близкие люди.

права человека