Двоих свердловчан спасли из украинского плена

«Двое из нашего списка», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
По данным Минобороны, благодаря переговорным процессам удалось вернуть из плена 75 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.
«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — уточнили в ведомстве.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал историю участника спецоперации Дмитрия. Он поведал, почему решил участвовать в СВО и как его решение оценили близкие люди.