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Из украинского плена освобожден один пермяк

Сегодня Россия и Украина провели первый с начала года обмен военнопленными — в формате 75 на 75.

Как рассказал «Ъ-Прикамье» уполномоченный по правам человека Игорь Сапко, в списке пока подтвержденный один уроженец Пермского края. Он находился в плену 11 месяцев. Омбудсмен сообщил, что созвонился с супругой освобожденного, которая ранее обращалась к уполномоченному: «Вместе порадовались добрым вещам». По данным господина Сапко, освобожденный из плена пермяк будет проходит реабилитацию в госпитале Минобороны РФ. В ходе последнего обмена, состоявшегося в январе 2024 года, из украинского плена было освобождены восемь военнослужащих из Пермского края.

права человека