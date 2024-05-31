Из украинского плена освобожден один пермяк

Как рассказал «Ъ-Прикамье» уполномоченный по правам человека Игорь Сапко, в списке пока подтвержденный один уроженец Пермского края. Он находился в плену 11 месяцев. Омбудсмен сообщил, что созвонился с супругой освобожденного, которая ранее обращалась к уполномоченному: «Вместе порадовались добрым вещам». По данным господина Сапко, освобожденный из плена пермяк будет проходит реабилитацию в госпитале Минобороны РФ. В ходе последнего обмена, состоявшегося в январе 2024 года, из украинского плена было освобождены восемь военнослужащих из Пермского края.