Новый автобусный маршрут выходного дня появится в Воронеже

Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем telegram-канале.
Сейчас активно идут работы по реконструкции второй очереди Адмиралтейской площади, они завершатся осенью. Уже сейчас постепенно увеличивается количество желающих там прогуляться. Для удобства горожан было решено сделать специальный автобусный маршрут.
«Он проследует от набережной по улицам Софьи Перовской, Степана Разина, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова, 20-летия Октября и вновь вернется к набережной. Таким образом, будет обеспечена связь благоустраиваемого пространства с центральной частью города», — рассказал глава Воронежа.
Автобусы № 30 начнут курсировать уже на следующей неделе, 8 июня. Встретить автобусы с таким номером на улицах Воронежа можно будет по субботам и воскресеньям. Интервал движения маршруток составит 30−40 минут.