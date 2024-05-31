Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый автобусный маршрут выходного дня появится в Воронеже

В столице Черноземья появится автобусным маршрут выходного дня № 30, который свяжет центральные улицы города и Адмиралтейскую площадь.

Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем telegram-канале.

Сейчас активно идут работы по реконструкции второй очереди Адмиралтейской площади, они завершатся осенью. Уже сейчас постепенно увеличивается количество желающих там прогуляться. Для удобства горожан было решено сделать специальный автобусный маршрут.

«Он проследует от набережной по улицам Софьи Перовской, Степана Разина, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова, 20-летия Октября и вновь вернется к набережной. Таким образом, будет обеспечена связь благоустраиваемого пространства с центральной частью города», — рассказал глава Воронежа.

Автобусы № 30 начнут курсировать уже на следующей неделе, 8 июня. Встретить автобусы с таким номером на улицах Воронежа можно будет по субботам и воскресеньям. Интервал движения маршруток составит 30−40 минут.